Путин и Шойгу приехали на отдых в леса Сибири

Российский президент Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу улетели на выходные в Сибирь. Они ездят по тайге на вездеходе и гуляют. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Глава кремлевской пресс-службы добавил, что президент и министр обороны ездят на вездеходе по тайге и гуляют пешком. Во время этой поездки Шойгу показал Путину мастерскую, где он занимается своим хобби — делает различные поделки из сухих деревьев.

Телеканал «Россия 24» показал, как президент и глава Минобороны идут по подвесному мосту, а потом садятся в гусеничный вездеход. Путин — за руль. Он переехал на нем через незамерзший ручей в тайге.

Перед Новым годом Песков рассказал, что глава Российского государства в принципе никогда не отдыхает. Он никогда не прерывает работу на праздники и трудится в обычном режиме.