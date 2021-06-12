Путин и патриарх Кирилл посетили Третьяковку

В Новой Третьяковке открылась выставка «История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского». Посмотреть полотна великих русских художников приехали президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл.

Эту выставку приурочили ко Дню России. На ней собрали картины Ильи Репина, Василия Сурикова, Виктора Васнецова, Сергея Иванова, Василия Верещагина и других живописцев из 40 российских музейных и частных коллекций. Экспозицию готовили полтора года. Центральное место в ней занимает триптих Павла Корина «Александр Невский».

Также президент и патриарх побывали на выставке «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». На ней собрали работы крупнейших художников Германии и России первой четверти позапрошлого века. Другую выставку с таким же названием откроют в Дрездене.

Ранее Путин поздравил соотечественников с Днем России во время церемонии вручения государственных премий и золотых медалей «Герой Труда России» в Большом Кремлевском дворце.