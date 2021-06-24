Путин и Мишустин поздравили МИА «Россия сегодня» с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летней годовщиной МИА «Россия сегодня». Он пожелал коллективу агентства активно развиваться и не останавливаться на достигнутом. К поздравлениям присоединился премьер-министр Михаил Мишустин.

«Поздравляю вас со знаменательной датой — 80-летием международного информационного агентства „Россия сегодня“. <…> Желаю вам не останавливаться на достигнутом, активно развиваться, воспитывать талантливую смену. Всего самого доброго», — говорится в поздравлении президента, которое опубликовал сайт Кремля.

Путин отметил, что «Россия сегодня» продолжает традиции честного служения избранному делу, принимает активное участие в жизни страны и является одним из лидеров международного информационного пространства.

Мишустин направил агентству поздравительную телеграмму, в которой напомнил, что его историю создавали талантливые писатели, поэты, публицисты и журналисты.

«Ваш контент отличается независимостью, объективностью, точностью, оперативным и взвешенным освещением событий. Все это определило лидирующие позиции медиагруппы по цитируемости не только в российских и зарубежных СМИ, но также в социальных сетях и блогосфере», — цитирует Мишустина РИА «Новости». Он пожелал работникам МИА творческих успехов, вдохновения и крепкого здоровья.