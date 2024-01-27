Общество 27 января 2024, 18:01 Путин и Лукашенко возложили цветы к Вечному огню в деревне Зайцево в Ленобласти

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Президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поучаствовали в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты России и Белоруссии возложили букеты красных роз к Вечному огню и некоторое время молча постояли возле монумента. Путин назвал мемориальный комплекс символом памяти и долга. Он добавил, что Россия будет расследовать преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны и установит всех виновных.

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«Всем мирным гражданам Советского Союза, чьи жизни унес молох нацистского геноцида, — посвящен мемориал, который мы открываем сегодня», — рассказал глава государства на торжественной церемонии.

Мемориал возвели в деревне Зайцево Гатчинского района. В годы ВОВ на этой территории находились детские донорские концентрационные лагеря и лагеря для военнопленных.

Ранее Владимир Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке. Глава государства молча постоял у памятника и перекрестился.