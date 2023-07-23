Общество 23 июля 2023, 15:10 Путин и Лукашенко сфотографировались с россиянами в Кронштадте Путин и Лукашенко пообщались с россиянами во время визита в Кронштадт РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин вместе с лидером Белоруссии Александром Лукашенко днем 23 июля посетили Морской собор в Кронштадте, а после пообщались с жителями города, собравшимися на площади. Кадры опубликовали в Telegram-канале РИА «Новости».

Лидеры двух стран фотографировались с желающими, обменивались репликами. Одна из женщин встала между политиками, чтобы сделать снимок.

Реклама

«Ну, [после фото] между двумя президентами повезет», — смеясь заметил Лукашенко.

«Точно», — ответила она.

Утром 23 июля Путин и Лукашенко провели переговоры в Константиновском дворце в Стрельне. В ходе беседы стороны подняли в том числе вопрос об иностранных наемниках.

Лидер Белоруссии также сообщил, что располагает данными о переброске ВС Польши к границам Союзного государства. Он отметил, что привез с собой карту, на которой отображено местоположение бригад.