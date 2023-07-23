23 июля 2023, 15:10
Путин и Лукашенко сфотографировались с россиянами в Кронштадте
Путин и Лукашенко пообщались с россиянами во время визита в Кронштадт
Президент России Владимир Путин вместе с лидером Белоруссии Александром Лукашенко днем 23 июля посетили Морской собор в Кронштадте, а после пообщались с жителями города, собравшимися на площади. Кадры опубликовали в Telegram-канале РИА «Новости».
Лидеры двух стран фотографировались с желающими, обменивались репликами. Одна из женщин встала между политиками, чтобы сделать снимок.
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«Ну, [после фото] между двумя президентами повезет», — смеясь заметил Лукашенко.
«Точно», — ответила она.
Утром 23 июля Путин и Лукашенко провели переговоры в Константиновском дворце в Стрельне. В ходе беседы стороны подняли в том числе вопрос об иностранных наемниках.
Лидер Белоруссии также сообщил, что располагает данными о переброске ВС Польши к границам Союзного государства. Он отметил, что привез с собой карту, на которой отображено местоположение бригад.
Александр Лукашенко
Владимир Путин
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