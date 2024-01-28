Общество 28 января 2024, 17:28 Путин и Лукашенко осмотрели самый большой хоккейный стадион в мире Путин и Лукашенко посетили спортивный комплекс «СКА Арена» в Петербурге Maksim Konstantinov/Global Look Press

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко ознакомились с многофункциональным спортивно-концертным комплексом «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости».

Главы государств осмотрели стадион вместе с первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом, гендиректором хоккейного клуба СКА Дмитрием Константиновым, а также губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Реклама

Комплекс ввели в эксплуатацию 3 ноября, его общая площадь насчитывает 182,3 тысячи квадратным метров. «СКА Арена» является самым большим хоккейным стадионом в мире.

Ранее Путин и Лукашенко в режиме видео-конференц-связи приняли участие в запуске НЗК станции «Восток» в Антарктиде. Российский лидер рассказал, что новый комплекс будет способствовать укреплению сотрудничества ученых и решению вопросов, связанных с изучением природы. После мероприятия Лукашенко предложил Путину посетить Антарктиду вместе с ним.