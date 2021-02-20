Путин и Лановой возглавили список настоящих мужчин, по мнению россиян

Настоящими мужчинами россияне считают президента России Владимира Путина и народного артиста Василия Ланового. Замкнул тройку еще один народный артист — Константин Хабенский. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса «ВЦИОМ-Спутник», проведенного в преддверии Дня защитника Отечества.

Респондентам задавали вопрос, кого из известных политиков, актеров, певцов и общественных деятелей можно считать настоящими мужчинами. Путина и Ланового назвали 9% опрошенных, Хабенского — 6%. Затруднились ответить на поставленный вопрос 45% участников опроса.

Среди качеств, которыми должен обладать настоящий мужчина, на первые три места поставили честность (19%), надежность (14%) и порядочность (9%). Чуть меньше опрошенных назвали обязательными качествами мужественность (7%), верность (6%), работоспособность (5%).

На предложение продолжить фразу: «Настоящий мужчина должен…» — 18% опрошенных ответили «оберегать свою семью». Еще 8% считают, что в обязанности мужчины входит защита родины.

Подавляющее большинство россиян (85%) считают, что вести хозяйство и воспитывать детей мужчина и женщина должны в равной мере. При этом в вопросе зарабатывания денег единого мнения у опрошенных нет. Мужчину считают основным кормильцем семьи 59% опрошенных, 35% считают, что в формировании бюджета должны принимать участие как муж, так и жена.

Помимо этого, 68% россиян считают, что служить в армии должны только мужчины, 27% считают, что женщины тоже могут пойти на военную службу.

В телефонном опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.