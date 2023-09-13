Общество 13 сентября 2023, 08:37 Путин и Ким Чен Ын начали переговоры Переговоры Путина и Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный

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Президент России и лидер КНДР Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме Восточный. Ожидается, что встреча продлится несколько часов, уточнил «Интерфакс».

Беседа проходит в зале переговоров на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса «Союз-2». Во встрече также принимают участие члены делегаций России и КНДР.

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Перед началом переговоров Путин и Ким Чен Ын осмотрели сборочный цех ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара», стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2», строящийся стартовый комплекс для «Ангары».

Как отметили в пресс-службе Кремля, перед осмотром объектов космодрома президент России пообщался с девятиклассницей Марией Андреевой — ученицей Классического лицея № 1 Ростова-на-Дону.

Ранее она присутствовала на открытом уроке «Разговор о важном». Тогда школьница рассказала Путину, что увлекается спутникостроением. Сегодня Путин подарил ей ключ управления пуском ракеты, а также и пригласил посетить запуск «Союза МС-24». Он запланирован на 15 сентября на Байконуре.