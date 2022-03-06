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    06 марта 2022, 13:30

    Путин и Эрдоган начали телефонные переговоры из-за ситуации на Украине — TRT Haber

    TRT Haber: Путин и Эрдоган начали телефонные переговоры из-за ситуации на Украине

    Ольга Назаркина

    Президент Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводят телефонный разговор, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал TRT Haber. На повестке, по данным канала, ситуация на Украине.

    Путин и Эрдоган начали телефонные переговоры из-за ситуации на Украине — TRT Haber

    После беседы канцелярия Эрдогана собирается сделать заявление, уточнил TRT Haber. В пресс-службе Кремля информацию о телефонных переговорах Путина и президента Турции пока не предоставляли, пишет RT.

    Последний раз Путин и Эрдоган созванивались 23 февраля. Тогда президент РФ объяснил объективную необходимость принятого Россией решения о признании ДНР и ЛНР в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения.

    Накануне президент России провел встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Стороны обсудили различные аспекты ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР.