Президент Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводят телефонный разговор, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал TRT Haber. На повестке, по данным канала, ситуация на Украине.

После беседы канцелярия Эрдогана собирается сделать заявление, уточнил TRT Haber. В пресс-службе Кремля информацию о телефонных переговорах Путина и президента Турции пока не предоставляли, пишет RT.

Последний раз Путин и Эрдоган созванивались 23 февраля. Тогда президент РФ объяснил объективную необходимость принятого Россией решения о признании ДНР и ЛНР в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения.

Накануне президент России провел встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Стороны обсудили различные аспекты ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР.