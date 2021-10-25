Путин и Джонсон обсудили изменения климата, Афганистан и кризис на Украине

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор. На повестку были вынесены вопросы изменения климата и отношения двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.

Климатической проблематике стороны уделили внимание на фоне подготовки Великобританией саммита мировых лидеров. Он пройдет 1–2 ноября в Глазго и откроет 26-ю сессию Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Путин в ходе беседы подтвердил приверженность международным обязательствам России и ее намерение сокращать углеродный след экономики страны. Джонсон поприветствовал планы властей РФ добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

По мнению президента РФ, российская делегация, которая отправится в Глазго, поспособствует успешной работе международного форума.

Помимо этого, Путин и Джонсон обсудили двусторонние отношения России и Великобритании. Оба сошлись во мнении, что странам следовало был наладить взаимодействие по ряду направлений, несмотря на имеющиеся разногласия.

Также на повестку были вынесены обстановка в Афганистане, совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, конфликт на Украине.