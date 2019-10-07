Путин в день рождения сразился с Трампом и добрался до Белого дома. Правда, только в игре

Источник фото: Instagram

Тап-игру придумали ребята из проекта «360» «Маленькие большие новости» в честь дня рождения Владимира Путина. Она не отнимает много времени и подходит всем, у кого есть Instagram.

Чтобы начать игру, нужно перейти в сторис аккаунта «Маленьких больших новостей». Далее просто следуйте указаниям, которых, к слову, всего два — перевернуть экран горизонтально и прыгать в нужный момент.

Источник фото: Instagram

За три раунда вам предстоит собрать призовые очки в виде щенков алабая, амфор и стаканчиков мороженого, сразиться с Трампом, Собчак и Порошенко, а также встретиться со стаей стерхов и желтой Lada Kalina.

Источник фото: Instagram

Бонусы здесь — милые щенки алабая, но чтобы их получить, надо преодолеть препятствия. В этом Путину поможет верный конь. Также придется ловить предметы и перепрыгивать через противников. На фоне — родные края, столица, Эрмитаж.

Источник фото: Instagram

Владимиру Путину 7 октября исполняется 67 лет. Он родился в Ленинграде. Работал в мэрии Анатолия Собчака. Затем перебрался в Москву, устроился замглавы администрации президента России, успел поработать директором ФСБ, секретарем Совета Безопасности, председателем правительства. В марте 2000 года Путина впервые избрали президентом Российской Федерации.