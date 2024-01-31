Общество 31 января 2024, 17:12 Путин гарантировал изменения в правилах соцвыплат родным погибших участников СВО Путин пообещал решить вопрос с соцвыплатами взрослым детям участников СВО РИА «Новости»

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Отказ от выплаты пособий достигшим возраста 23 лет детям погибших участников спецоперации необходимо изменить. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в своем избирательном штабе на встрече с доверенными лицами.

Глава государства пояснил, что другие близкие родственники погибших военных получают социальные выплаты бессрочно без учета возраста. Эту практику нужно распространить и на детей ушедших из жизни в боях военнослужащих.

Речь идет о том, чтобы обеспечить интересы всех. Давайте подумаем подумаем, это не проблема вообще, это легко решим, не вопрос», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что что обязательно найдет способ, как сохранить социальные выплаты взрослым детям погибших военных вне зависимости от возраста и не ограничивать других близких родственников в получении выплат.