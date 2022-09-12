Путин допустил снижение уровня годовой инфляции в России до 12% | 360°

Общество 12 сентября 2022, 14:48 Поделиться Telegram

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Viber Путин допустил снижение уровня годовой инфляции в России до 12% Президент Путин заявил, что по итогам года инфляция в России может составить около 12% РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин допустил, что инфляция в стране по итогам 2022 года составит около 12%. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам.

«Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%», — отметил Путин.

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Президент обратил внимание, что динамика ключевых показателей подтверждает: экономика «постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста». На предприятиях устанавливается обычный ритм работы.

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Ситуация наладилась во многих отраслях экономики. Например, в строительстве наблюдается рост: в июле здесь зафиксирована прибавка в 6,6%.

«В целом сокращение ВВП в июле замедлилось до 4,3%», — резюмировал президент, напомнив, что месяцем ранее оно оценивалось в 4,9%.

В России после пикового значения в 17,8% в апреле инфляция замедлилась до 14,1%, написал RT. Эксперты в администрации президента и в правительстве считают, что тренд продолжится.

Ранее сообщалось, что цены в России за неделю с 9 по 15 августа снизились на 0,13%, что привело к падению показателя годовой инфляции до 14,87%.

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