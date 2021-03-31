Путин допустил национализацию предприятий в России

Если предприятия со сбоями исполняют государственный оборонный заказ, их стоит национализировать. Об этом заявил Путин на церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством.

«Да, такой инструмент возможен, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», — приводит ТАСС ответ главы России на предложение председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.

Президент поставил задачу до конца года восстановить рынок труда в России до докризисного уровня. По его словам, решение этого вопроса прежде всего зависит от роста деловой активности, от наращивания капиталовложений и от инвестиций.

Путин подчеркнул, что у отечественного бизнеса для этого есть все: желание, готовность и ресурс для вложений в новые проекты. Глава Российского государства пообещал поддержку предпринимателям, которые трудоустроят людей.

31 марта Совет Федерации во время пленарного заседания одобрил закон, согласно которому президент России Владимир Путин сможет еще раз баллотироваться на пост главы страны.