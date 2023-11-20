Общество 20 ноября 2023, 19:36 Путин дал старт поставкам нового общественного транспорта регионам России Путин дал символический старт поставкам нового общественного транспорта регионам

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Президент России Владимир Путин дал символический старт поставкам нового общественного транспорта в регионы России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Церемония прошла в видеоформате, ее приурочили ко Дню работника транспорта, который отмечают 20 ноября.

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«Разрешаю. Делаю это с удовольствием», — сказал Путин в ответ на просьбу министра транспорта Виталия Савельева дать старт движению техники.

Глава государства подчеркнул, что от надежной и четкой работы транспортной сферы зависит укрепление экономики страны, рост торгового оборота, туризма и промышленности, а также качество жизни людей.

«Именно поэтому важно делать транспорт более современным и эффективным, наращивать его возможности», — добавил президент.

Путин отметил, что на обновление транспорта в субъектах России выделили казначейские кредиты на 50 миллиардов рублей. За счет этих средств регионы получат около трех тысяч автобусов.

Ранее российский лидер поручил наращивать возможности транспортной отрасли страны, писал RT.