20 ноября 2023, 19:36
Путин дал старт поставкам нового общественного транспорта регионам России
Путин дал символический старт поставкам нового общественного транспорта регионам
Президент России Владимир Путин дал символический старт поставкам нового общественного транспорта в регионы России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Церемония прошла в видеоформате, ее приурочили ко Дню работника транспорта, который отмечают 20 ноября.
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«Разрешаю. Делаю это с удовольствием», — сказал Путин в ответ на просьбу министра транспорта Виталия Савельева дать старт движению техники.
Глава государства подчеркнул, что от надежной и четкой работы транспортной сферы зависит укрепление экономики страны, рост торгового оборота, туризма и промышленности, а также качество жизни людей.
«Именно поэтому важно делать транспорт более современным и эффективным, наращивать его возможности», — добавил президент.
Путин отметил, что на обновление транспорта в субъектах России выделили казначейские кредиты на 50 миллиардов рублей. За счет этих средств регионы получат около трех тысяч автобусов.
Ранее российский лидер поручил наращивать возможности транспортной отрасли страны, писал RT.
Россия
Владимир Путин
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