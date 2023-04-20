Общество 20 апреля 2023, 15:56 Путин дал гражданство 90-летнему писателю Гарри Каролинскому из США Президент Путин дал гражданство России писателю Гарри Каролинскому, живущему в США

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Проживающий в США журналист и писатель Гарри Каролинский, а также его супруга Зинаида получили российское гражданство. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Гарри Каролинский (Гарри Давидович Табачник) — уроженец Одессы, популярный журналист Московского радио 1960-1970-х годов. Когда он работал на радио «Маяк», то успел взять интервью практически у всех известных людей СССР, в том числе Юрия Гагарина и Валентины Терешковой. В 1973 году он перебрался в США.

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Как сообщал ТАСС, Каролинский является автором ряда книг, которые выходили в России. В настоящее время проживает в Нью–Йорке. В последние годы, по данным информагентства, Гарри по приглашению РФ участвовал в работе Конгресса соотечественников в Москве.

Ранее «360» писал, что служащие в российской армии иностранцы-контрактники смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Для них отменят обязательную процедуру получения вида на жительство.