Общество 16 марта 2023, 14:51 Путин дал прогноз по инфляции в России по итогам марта Путин: по итогам марта инфляция в России может составить меньше 4% годовых РИА «Новости»

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Европа ждала коллапса экономии России, но в марте уровень инфляции в стране будет ниже, чем в западных странах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Инфляция в России по итогам марта может составить меньше 4% годовых», — сообщил глава государства.

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Он обратил внимание, что мнения у разных экспертов расходятся. Некоторые специалисты говорят, что уровень инфляции составит 4%, кто-то считает, что меньше. Есть и те, кто говорит о 5%.

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«Но ясно, что это будет целевая инфляция», — подчеркнул Путин.

Президент также затронул тему розничного товарооборота в России. В его основе стабильность рынка труда, снижение инфляции, рост зарплат, напомнил Путин. По его словам, ожидается, что в апреле рост этого показателя выйдет на 5%.