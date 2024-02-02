Общество 02 февраля 2024, 16:48 Путин дал оценку людям, пытающимся оболгать любовь к Родине Путин: пытающиеся сознательно оболгать любовь к Родине делают это по заказу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Люди, старающиеся оболгать любовь к Родине, либо не понимают, что делают, либо делают это сознательно по заказу противника. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с участниками форума «Все для Победы!» в Туле.

«Появляются люди, которые прикрываются любовью к Родине, патриотизмом, и под этой вывеской творят все что угодно», — отметил глава государства.

Реклама

По его мнению, факт наличия таких людей не может подорвать саму идею любви к Родине. Это очень важно понимать, подчеркнул он.

«Любовь к семье, к детям, к родителям, к малой родине, к стране в целом — это и есть патриотизм, так, мы с вами на правильном пути», — выразил уверенность Путин.

В конце января на встрече с доверенными лицами в Гостином Дворе президент указывал на то, что нелюбовь к Родине можно сравнить с нелюбовью к семье и своим детям.