Важное 21 ноября 2022, 16:04 Путин дал добровольцам право получить статус ветеранов боевых действий за участие в СВО Путин подписал закон о статусе ветеранов боевых действий для добровольцев СВО РИА «Новости»

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Добровольцы, принимающие участие в спецоперации на Украине, получат статус ветеранов боевых действий. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Документом устанавливается и статус инвалида боевых действий для участников добровольческих формирований, которые получили ранения при выполнении боевых задач в ходе СВО и приобрели из-за этого инвалидность.

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В середине ноября в Госдуму внесли законопроект о досрочном выходе на пенсию ветеранов боевых действий. Авторами документа стали депутаты Леонид Слуцкий и Ярослав Нилов. Одним из обязательных условий для выхода на пенсию на пять лет раньше установленного возраста для россиян, которые имеют такой статус, является наличие страхового стажа не менее 15 лет.

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По данным министра обороны России Сергея Шойгу, в рамках частичной мобилизации осенью в зону СВО решили отправиться 13 тысяч добровольцев.