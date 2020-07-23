Путин будет лично следить за делом Сафронова

Обо всех новых элементах по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова будут докладывать президенту России Владимиру Путину. Сотрудника госкорпорации обвинили в государственной измене.

«Если появляются какие-то важные или новые элементы, они будут докладываться президенту», — приводит РИА «Новости» слова руководителя президентской пресс-службы Дмитрия Пескова.

Советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова задержали 7 июля. Его арестовали по подозрению в госизмене. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». По версии следствия, Сафронов мог передать секретные сведения спецслужбам Чехии. Сам он с обвинением не согласен.

До назначения на пост советника руководителя Роскосмоса арестованный девять лет работал корреспондентом издания «Коммерсантъ» и год — спецкором «Ведомостей». Ранее адвокат Сафронова Олег Елисеев рассказал, что ФСБ собирается провести следственные действия с его подзащитным. По словам Елисеева, в следственном изоляторе Сафронов бросил курить, а свободное время посвящает чтению.