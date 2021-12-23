Путин: авиасообщение Москва — Петербург может прекратиться после введения скоростной ж/д
Путин про скоростную ж/д магистраль между Москвой и Петербургом
Президент РФ Владимир Путин считает, что с введением в эксплуатацию скоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом отпадет необходимость в авиасообщении между городами.
«Это очевидно, потому что из центра Москвы в центр Петербурга — три часа. Сейчас в Москве только до аэропорта доехать занимает полтора», — сказал глава государства.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург может начаться в 2022 году.
По планам правительства, первые поезда по новому пути могут проехать уже в конце 2026 года.