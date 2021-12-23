Президент РФ Владимир Путин считает, что с введением в эксплуатацию скоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом отпадет необходимость в авиасообщении между городами.

«Это очевидно, потому что из центра Москвы в центр Петербурга — три часа. Сейчас в Москве только до аэропорта доехать занимает полтора», — сказал глава государства.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург может начаться в 2022 году.

По планам правительства, первые поезда по новому пути могут проехать уже в конце 2026 года.