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    23 декабря 2021, 16:10

    Путин: авиасообщение Москва — Петербург может прекратиться после введения скоростной ж/д

    Путин про скоростную ж/д магистраль между Москвой и Петербургом

    Максим Зинкин

    Президент РФ Владимир Путин считает, что с введением в эксплуатацию скоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом отпадет необходимость в авиасообщении между городами.

    Путин: авиасообщение Москва — Петербург может прекратиться после введения скоростной ж/д

    «Это очевидно, потому что из центра Москвы в центр Петербурга — три часа. Сейчас в Москве только до аэропорта доехать занимает полтора», — сказал глава государства.

    Ранее «Комсомольская правда» писала, что строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург может начаться в 2022 году.

    По планам правительства, первые поезда по новому пути могут проехать уже в конце 2026 года.