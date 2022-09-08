Путин оценил значение восстановления мемориала «Саур-Могила» | 360°

Важное 08 сентября 2022, 22:17 Поделиться Telegram

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Viber Путин оценил значение восстановления мемориала «Саур-Могила» Путин: восстановление мемориала «Саур-Могила» — предупреждение для забывших уроки истории РИА «Новости»

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Восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила» стало возрождением памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто не щадя себя освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, заявил президент РФ Владимир Путин. Видеообращение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что нацисты построили на Донбассе одну из самых мощных оборонительных линий, а советские бойцы взламывали ее в долгих кровопролитных боях и одержали стратегическую победу.

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«Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, возведенный здесь в 1967 году», — подчеркнул президент.

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Глава государства обратил внимание, что в 2014 году мирная жизнь в регионе снова закончилась, Саур-Могила стала местом сражений, а мемориал практически разрушили.

Путин добавил, что россияне с болью в сердце видят, как в ряде стран сносят памятники советским воинам.

«Для России все это немыслимо. Мы — плоть от плоти наших героев. И воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество наших солдат, офицеров и ополченцев — это предупреждение всем, кто отрекся от своих предков и забыл уроки истории», — заключил президент.

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