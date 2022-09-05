Общество 05 сентября 2022, 13:22 Поделиться Telegram

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Viber Путин поддержал идею возобновить движение юных натуралистов Президент РФ Путин пообещал обсудить с регионами идею воссоздания движения юннатов РИА "Новости"

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В России может возобновиться движение юных натуралистов. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту идею и пообещал обсудить реализацию инициативы с регионами и правительством, передало РИА «Новости».

Вопрос о возобновлении работы движения юннатов поднял один из участников Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

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«Предложение ваше по возрождению этого детского молодежного движения замечательное. Постараюсь так, чтобы это не было проходным таким предложением, а чтобы оно было реализовано. Поговорю и с коллегами в регионах, и в правительстве РФ», — сообщил президент.

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По его словам, это «очень хорошее движение было, очень хорошее, доброе».

Ранее Владимир Путин заявил, что численность тигров в мире выросла на 40% с 2010 года. Он подчеркнул, что за 12 лет, прошедшие с первого в истории «тигриного» саммита в Петербурге, в ряде стран эти хищники все же исчезли, а еще в некоторых государствах их жизнь остается под угрозой.

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