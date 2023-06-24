Общество 24 июня 2023, 14:36 Путин 24 июня прибыл на работу в Кремль Песков: Путин 24 июня работает в Кремле РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Утром в субботу 24 июня Путин выступил с обращением в связи с ситуацией вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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«То, с чем мы столкнулись — это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене», — подчеркнул президент.

Он предупредил, что любая внутренняя смута представляет смертельную угрозу для российской государственности.

Вооруженные Силы и госорганы получили необходимые приказы в связи с ситуацией, указал президент. Дополнительные меры антитеррористического характера уже ввели в Москве, Московской области, других регионах.