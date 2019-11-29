Путин: 2022 станет годом народного искусства и культурного наследия

2022 год в России будет посвящен народному искусству и нематериальному культурному наследию народов страны. Такое заявление сделал президент Владимир Путин.

Музею художественных промыслов Подмосковья передали лаковые миниатюры XX века Подробнее

«Ранее уже предлагалось провести в России год народного искусства и нематериального культурного наследия наших народов. Я думаю, что один из инициаторов, кто предлагал, находится в зале. Давайте так и сделаем, сделаем это в 2022 году», — сказал президент во время заседания совета по межнациональным отношениям.

Путин также добавил, что программу 2022-го важно сделать содержательной и хорошо наполненной. Также необходимо учесть особенности каждого российского региона.

Сейчас в России идет Год театра. Его основные задачи были связаны с популяризацией и сохранением театральных традиций и достижений страны. ООН же объявила 2019-й Международным годом языков коренных народов.

Следующий год станет в России Годом памяти и славы. В 2020-м отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне.