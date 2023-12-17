Общество 17 декабря 2023, 15:27 Путин 18 декабря проведет встречу с победителями чемпионата «Профессионалы» Roscosmos/via Globallookpress.com

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Президент Владимир Путин запланировал на 18 декабря встречу со школьниками и студентами, которые стали победителям Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», а также с их наставниками. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге в ноябре. Во время мероприятия школьники от 14 лет и студенты колледжей состязались в различных видах мастерства.

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Участники соревнований показали свои умения в промышленной автоматике, в ремонте беспилотных летательных аппаратов, в корпоративной защите от внутренних угроз информационной безопасности и по другим направлениям.

«Участники показали свои умения по 20 направлениям», — указали в пресс-службе.

Сборная Подмосковья завоевала на чемпионате 23 медали. Представители Московской области стали обладателями золота по таким направлениям как мехатроника, промышленная механика и выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы.

Всего в чемпионате участвовали более 120 тысяч человек. В финальном этапе соревновались около 700 конкурсантов из 62 регионов страны.