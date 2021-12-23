Путин: 17 уголовных дел возбуждено по факту пыток в тюрьмах

По факту пыток заключенных в российских тюрьмах было возбуждено 17 уголовных дел. Более десяти сотрудников были уволены, в их отношении тоже ведутся расследования, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Манеже.

Вопрос о положении дел в исправительных колониях в стране главе государства задала телеведущая Ксения Собчак.

«Это общемировая проблема. Есть страны, учреждения, где все выглядит очень благостно. Мы говорим о развитии пенитенциарной системы, строительстве новых учреждений. Вот, „Кресты“, Ленинградская область. Построили же новые. Это нужно делать, потому что даже внешние условия содержания имеют значение», — сказал в ответ Путин.

Он подчеркнул, что в расследовании дел, которые были возбуждены по факту пыток заключенных, нет ни одного заинтересованного следователя.

«Мы потому разделили СК и прокуратуру, они не связаны. Тем более места лишения свободы находятся под контролем Министерства юстиции, а не МВД», — добавил президент.

Глава государства не отрицал, что проблемы в этой области есть, их нужно решать и опираться на добросовестное, полноценное расследование преступлений, которые были совершены. Важно доводить их до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за правонарушения неизбежны, подчеркнул Путин.

Он отметил важность работы в этом направлении правозащитных организаций.

«Я когда встречаюсь с СПЧ, эти вопросы постоянно поднимаются. Это касается и условий содержания, здравоохранения в местах лишения свободы. Конечно, там находятся люди, совершившие или подозреваемые в совершении уголовных деяний. Но это наши граждане, люди и относиться к ним надо по-человечески», — заключил президент.