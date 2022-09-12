Путин назвал действия недружественных стран против России импульсивными и непредсказуемыми | 360°

Важное 12 сентября 2022, 14:05 Поделиться Telegram

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Viber Путин назвал действия недружественных стран против России импульсивными и непредсказуемыми Президент Путин: действия недружественных стран против России импульсивны и непредсказуемы РИА Новости

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Недружественные России страны предпринимают различные шаги против нее, поступая при этом импульсивно и непрофессионально, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, их действия непредсказуемы.

«Мы видим, что действия наших, мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы и в последнее время импульсивны. Они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны, а значит, тем более мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу», — подчеркнул глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.

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По словам Путина, в такой обстановке важно не просто реагировать на недружественные шаги, а последовательно решать свои задачи развития — в экономике, социальной сфере, инфраструктуре.

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«Оперативное принятие масштабных антикризисных мер, достигнутая устойчивость, прочность российской экономики перед лицом внешних вызовов — это во многом результат нашей с вами ответственной макроэкономической политики в предыдущие годы», — добавил президент.

Глава государства обратил внимание, что состояние российского бюджета сейчас также существенно лучше, чем в экономиках и большинства стран — G7 и государствах, входящих в БРИКС.

«Например, в августе после относительно „слабого“ второго квартала, что было вызвано объективными факторами, наметилось восстановление объемов НДС и сборов других оборотных налогов», — отметил Путин.

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