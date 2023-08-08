Общество 08 августа 2023, 14:20 «Путеводитель по взрослой жизни» для сирот разработали в Москве Бербер: «Путеводитель по взрослой жизни» разработали для детей-сирот в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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«Путеводитель по взрослой жизни» на портале «Моя новая семья» разработали для молодых людей из центров для детей-сирот и приемных семей. Об этом рассказала замглавы столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер.

На этом портале специалисты помогут максимально мягко адаптироваться к новым условиям после достижения совершеннолетия, а также научат находить свое призвание и реализовывать внутренний потенциал.

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Бербер отметила, что среди задач, которые приходится решать сиротам, — обустройство в предоставленной городом квартире, организация быта, оформление положенных льгот и выплат и многое другое.

Лендинг «Путеводитель по взрослой жизни» на портале «Моя новая семья» — это основная информация, нужная выпускникам на этом этапе, собранная в одном месте. Мы постарались сделать форму ее подачи максимально интересной для современной молодежи. Екатерина Бербер

Основной задачей проекта стала необходимость рассказать молодым людям, чем могут помочь столичные власти и куда нужно обращаться для решения вопросов. Кроме того, консультации, а также юридическая, психологическая и социальная помощь будет бесплатной для молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет.

Ранее стало известно о том, что сироты в Подмосковье автоматически получат стипендию губернатора при поступлении в вузы и колледжи.