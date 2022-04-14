Путеводитель 50 Best Tastes of Russia составил список лучших вин России

Путеводитель 50 Best Tastes of Russia составил рейтинг 50 лучших винных хозяйств России. Об этом сообщило ИА НСН.

В список включили как крупные, так и небольшие винные хозяйства, в том числе из Краснодарского, Ставропольского края, Волгоградской, Ростовской области и республик Дагестан, Крым и Северная Осетия-Алания.

Первое место заняло вино винодельни «Сикоры» в Краснодарском крае. В топ-5 также вошли частное хозяйство полного цикла «Виноградники Гай-Кодзора», винодельческий дом «Бюрнье», «Долина Лефкадия» и винодельня «Мысхако».

Список был составлен на основе голосования 500 экспертов в этой области со всей России.