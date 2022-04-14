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    14 апреля 2022, 11:19

    Путеводитель 50 Best Tastes of Russia составил список лучших вин России

    Полина Гребенщикова

    Путеводитель 50 Best Tastes of Russia составил рейтинг 50 лучших винных хозяйств России. Об этом сообщило ИА НСН.

    В список включили как крупные, так и небольшие винные хозяйства, в том числе из Краснодарского, Ставропольского края, Волгоградской, Ростовской области и республик Дагестан, Крым и Северная Осетия-Алания.

    Первое место заняло вино винодельни «Сикоры» в Краснодарском крае. В топ-5 также вошли частное хозяйство полного цикла «Виноградники Гай-Кодзора», винодельческий дом «Бюрнье», «Долина Лефкадия» и винодельня «Мысхако».

    Список был составлен на основе голосования 500 экспертов в этой области со всей России.