Путешествие по Подмосковью за 90 минут. В Красногорске прошел фестиваль «Город А»

В субботу, 14 сентября, в Красногорске проходит день города. Но это не единственное мероприятие, которое стоит посетить жителям и гостям. Там также стартовал молодежный фестиваль «Город А», во время которого молодежь за 90 минут представит интересные факты о разных городах Подмосковья. О том, чем порадовали зрителей участники фестиваля, расскажет «360».

«Для нас это большое счастье, что в день рождения нашего округа, сегодня, к нам приехали ребята из 15 муниципалитетов Подмосковья. Добро пожаловать! Пусть победят самые сильнейшие!» — сказала глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина перед началом фестиваля.

«Город А» проходит в Красногорске уже во второй раз. В этом году его совместили с празднованием дня города Красногорск. В фестивале приняли участие более 2,5 тысяч юных жителей Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

«Спасибо за этот замечательный фестиваль! И сегодня, я уверена, победили уже все, кто приехал сюда. С праздником! Надеемся на яркие, красивые выступления! В добрый путь!» — заявила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Молодежь из региона показала зрителям творческие визитки о своем родном городе. В каждом выступлении юные артисты представили его историю через рассказ о знаменитых личностях, которые с ним связаны.

Источник фото: телеканал «360»

Так, номер команды Королева повествовал о Сергее Королеве, а ребята из Клина рассказали о Петре Чайковском. Сменяя друг друга, команды выходили на сцену, позволяя зрителям путешествовать по городам Подмосковья. Вся программа продлилась всего 90 минут, но за это время гости выступления успели посетить весь регион.

«Спасибо всем большое, что вы приехали. Это очень важный конкурс, потому что он показывает как все мы любим Подмосковье. И это не громкие слова, это не лозунги, это не красивые транспаранты, а вот то, что вы делаете — это и есть настоящая любовь к родному городу. Спасибо вам за это!», — отметил один из членов жюри Дмитрий Поликанов.

Источник фото: телеканал «360»

Вокруг стадиона Зоркий развернулись молодежные площадки. Здесь катаются на самокатах и скейтах, танцуют и поют — представлены все направления молодежной культуры. Фестиваль продолжится и в воскресенье.