Общество 03 апреля 2023, 15:27 Путешественник Павел Шашлов дал советы, как спланировать удачную поездку Unsplash

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Чтобы поездка оставила только приятные впечатления, нужно подготовиться к ней заранее и не забыть о нескольких важных моментах. Об этом Life рассказал эксперт по PR, профессиональный путешественник, посетивший 34 страны, Павел Шашлов.

Он посоветовал тщательно спланировать свою поездку. В частности, начать с важных вопросов. Например, как добраться, где жить, где питаться и какая сумма для этого требуется, а также локации и достопримечательности, которые обязательны к посещению.

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Еще один важный момент — правильно выбрать дорожную сумку и собрать ее. Лучше выбрать небольшой чемодан с ручкой и на колесиках. Кроме того, на него стоит наклеить свое имя и телефон, а также сфотографировать перед сдачей в багаж. В случае потери эти меры помогут в более быстром поиске.

Еще один момент — разделить какие-то вещи при поездке в компании. Например, гигиенические средства или устройства.

«Когда я путешествую не один, мы делим вещи, которыми все пользуются. Например, я беру крем для загара, а кто-то — шампунь, кто-то — зубную пасту или бальзам для волос. Выбирайте в поездку функциональные вещи. Так, вместо шампуня и геля для душа можно взять только шампунь. Им же можно постирать вещи в поездке», — поделился Павел Шашлов.

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