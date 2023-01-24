Общество 24 января 2023, 18:39 Путешественник из Петербурга выпил кофе с 1,5 тыс незнакомцев

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Блогер-путешественник Александр Пластков вернулся в Петербург. За время своей поездки молодому человеку удалось выпить кофе с 1,5 тысячи незнакомых людей, сообщили на сайте телеканала «Санкт-Петербург».

По словам путешественника, будучи интровертом он пересиливал себя и просил угостить чашкой кофе. Таким образом Александру удалось попить кофе с жителями 179 городов.

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Для блогера в путешествии важно не только осмотреть все достопримечательности, но и побольше узнать о жизни конкретных людей.

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