Общество 21 июня 2023, 16:50 Путешественник Ингилевич предположил, что пассажиры пропавшего батискафа могут испытать психологические трудности

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Находящиеся на борту пропавшего батискафа «Титан» могут испытывать серьезные трудности психологического характера из-за стрессовой ситуации. Об этом RT рассказал член Русского географического общества, путешественник, подводный исследователь Александр Ингилевич.

Он объяснил, что на такой глубине царит кромешная темнота. Экипажу, вероятнее всего, нужно экономить энергию, поэтому есть вероятность, что лампы они выключили. Кроме того, батискаф находится на глубине четыре километров, а это значит, что там чудовищное давление. Наконец, температура там вряд ли превышает +1 градус.

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«Когда за спиной космос, над тобой и под тобой космос вот этой темноты, этой воды. Люди неподготовленные, мне сложно представить, даже не хочется представлять, что они там испытывают», — отметил путешественник.

Напомним, батискаф «Титан» с туристами на борту должен был совершить погружение к обломкам «Титаника». Но практически сразу связь с субмариной потерялась. Предположительно, она застряла на глубине. В настоящее время ведется розыск судна, воздуха там хватит еще меньше чем на сутки.

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