Путаница «в голове у Яндекса». Неразбериха с номерами домов обошлась жительнице Подмосковья в 800 тысяч рублей

Две семьи села Козино в Подмосковье стали заложниками неразберихи с нумерацией домов. «360» разбирался, кто виноват в этой путанице и что делать пострадавшей от этой ситуации стороне.

Хозяйка дома № 172 Людмила обвинила соседа, протоиерея Сергия Кашевника в том, что он присвоил номер дома. По кадастровым картам дом настоятеля храма значится под номером 163, однако Яндекс-карты, по словам протоиерея, присвоили дому номер 172\1. Из-за этого Людмила не может вызвать на свой адрес такси, различные службы не могут найти ее дом. А недавно выяснилось, что она задолжала по суду 802 тысячи рублей за газ, о чем она не подозревала, так как уже почти три года не получала почту.

Протоиерей Сергий заявил «360», что вопросы нумерации домов решает администрация, они сами себе не присваивали номер.

«Изначально мы вообще практически первые, кто на этой улице поселились в 1998 году. У нас маленький домик, ему присвоили № 168\1. Через какое-то время этот номер перекочевал к нашему соседу по улице напротив, тоже мы не знаем, как это. Потом в Яндексе нашему дому присвоили № 172\1. На каком основании Яндекс это сделал, я сказать не могу. Через какое-то время на участке построили большой дом. Ему присвоили № 163», — пояснил настоятель.

Он отметил, что не понимает претензий соседей, так как не является стороной конфликта. Протоиерей Сергий считает, что они «ни при чем», вся вина лежит на администрации, которая занимается присвоением номеров.

По документам у нас один дом 168\1, а другой 163. Это официальные номера наших домов. 172\1 существует только в Яндексе. Номер присвоен строению, которое только у Яндекса в голове существует Протоиерей Сергий Кашевник

Ошибка в онлайн-картах никак не отразилась на жизни семьи Кашевника, вся корреспонденция приходит им на московский адрес. Также он заявил, что никогда не получал чужих писем и уведомлений, у них даже почтового ящика нет. Поведение соседей протоиерей не понимает и не одобряет, потому что не видит причины для обвинений.

«Безумие какое-то. Мы не сторона конфликта, так как конфликта нет как такового. Можно бесконечно приходить пинать наш забор или проклятия посылать на нашу голову. А дальше что? Что мы можем в этой ситуации конкретно сделать?» — вопрошает настоятель.

Стороной конфликта может быть сельская администрация, которая неправильно присвоила, или не разобралась, считает Кашевник.