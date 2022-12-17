Общество 17 декабря 2022, 17:25 «Путают даже имена». Советник главы Крыма рассказал об украинских фейках Советник главы Крыма Крючков: Украина ведет информационную войну против республики freepik

Читать 360tv в

Украина в последние две недели вышла на новый виток информационной войны против Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков в Telegram-канале. По его словам, Украина создает «десятки ложных аккаунтов» и каналов для вбросов, которые «фиксируют сотнями».

Советник главы Крыма добавил, что тех, кто вбрасывает фейки, не смущает даже достоверность: «путают фамилии должностных лиц, события, даты».

Реклама

«Просьба доверять только проверенным источникам: официальным страницам и СМИ. Проявлять критичность и проверять информацию», — написал Крючков.

Реклама

Он привел пример: если крымчанка, якобы являющаяся «дочерью офицера», или «крымская татарка» описывает случай в магазине «Магнит» в Феодосии, стоит вспомнить, что в Крыму нет торговых точек этой сети.

В Крыму готовят список Telegram-каналов, на которых обнаружили фейковую информацию. Список передадут провоохранителям и опубликуют, пообещал Олег Крючков.