«Путь к цивилизованной жизни на даче». Никита Чаплин — о возможных поправках в соседских правах
Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что в Гражданском кодексе могут прописать права соседей по дачным участкам.
Чаплин поддержал это предложение. По его мнению, это правильно и важно. Подобное есть во Франции и Германии. Он напомнил, что в России данные поправки были разработаны еще восемь лет назад, но не были приняты и лежали на полке.
«Мы считаем, что лучше принять сейчас этот закон и жить по нему. Это путь к цивилизованной жизни на даче», — подчеркнул Чаплин.