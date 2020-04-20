Чаплин поддержал это предложение. По его мнению, это правильно и важно. Подобное есть во Франции и Германии. Он напомнил, что в России данные поправки были разработаны еще восемь лет назад, но не были приняты и лежали на полке.

«Мы считаем, что лучше принять сейчас этот закон и жить по нему. Это путь к цивилизованной жизни на даче», — подчеркнул Чаплин.