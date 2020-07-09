Путь к победе над COVID-19 нашли в вузе Петербурга

Над ним работали два профессора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Александр Марков и Оксана Рыбальченко.

Курс отвечает на следующие вопросы: как коронавирус проникает в организм и попадает в ткани органов, каким образом это влияет на симптомы и от чего еще лечить пациента. Полученные знания по этому направлению помогут победить новую инфекцию.

Ученые рассматривают коронавирус с точки зрения физиологии и микробиологии. Обычно эти области изучаются отдельно, а потом студент объединяет знания. Теперь же профессора наглядно покажут, какие органы и как поражает коронавирус, а также клиническую картину.

«Честно говоря, до сих пор на коронавирусы особо внимания не обращали, во многих учебниках их даже не упоминали. Их всего-то шесть штаммов. Но в результате обмена генами вирус вдруг организовался в такую агрессивную структуру, что стал способен присоединяться к разным тканям и органам», — рассказала Рыбальченко.

В группе особого риска находятся гипертоники, поскольку у них все это более обострено, отметила микробиолог. То же самое касается и диабетиков.

По мнению Рыбальченко, первые серьезные данные появятся только приблизительно через пять лет.