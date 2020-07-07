«Пустота и пошлость»: «поучительный» ролик на YouTube шокировал депутата ГД

На YouTube появился мультипликационный ролик «Поучительные истории для детей и родителей». Создатели поставили возрастной ценз — от трех до 45 лет. Депутат ГД Валентина Миронова в беседе с «360» назвала видео пошлым и безвкусным.

Парламентарий намерена показать «Поучительные истории» своим коллегам из бюро комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Миронова подчеркнула, что депутаты должны выработать общее мнение по ролику. Ее саму видео шокировало.

«Такая пустота и пошлость. Я была в шоке. <…> Бескультурье, безвкусица и пошлость. На что рассчитывали создатели этого ролика?» — задалась вопросом депутат.

Она добавила, что не может считать видео мультфильмом. Удивил Миронову и возрастной разброс потенциальной аудитории, указанный авторами. Якобы ролик предназначен для зрителей от трех до 45 лет.

«Стоит задуматься над тем, кто это выпускает. Люди получают за это деньги. Это современный стеб, преувеличение. <…> Люди, наверное, в школе не учились, сказки не читали, своих детей не имели», — предположила Миронова. Создателей анимационного видео она назвала неандертальцами.

Сюжет мультфильма строится вокруг животных, которые живут в лесу. Им всем дали человеческие имена и наделили специфическими чертами характера.