Пустивший убийцу в детсад Нарьян-Мара охранник частично признал вину

Предполагаемый убийца ребенка в детском саду Нарьян-Мара попал на видео. Он признал вину Подробнее

Он обвиняется по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека».

Также в ведомстве уточнили, что суд удовлетворил ходатайство следователя. Охраннику и мужчине, который подозревается в убийстве ребенка, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Главным фигурантом дела является 36-летний неработающий житель Нарьян-Мара. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.

По версии следствия, мужчина 31 октября 2019 году подошел к центральному входу детского сада «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник ООО ОП «Святогоръ» не выходя из комнаты охраны открыл ему входную дверь.

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После этого предполагаемый преступник прошел на второй этаж, в спальную группу. В это время у детей был тихий час. Одна из воспитательниц пыталась помешать мужчине войти, но он ее оттолкнул и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежал за помощью, няня привела охранника, а еще одна сотрудница дошкольного учреждения нажала на «тревожную кнопку».

Однако к этому времени мужчина уже нанес ножевое ранение шестилетнему мальчику. Тот скончался на месте. Подозреваемого удалось задержать. Во время допроса он признал свою вину и раскаялся. Обвиняемый признался, что за день до этих событий сильно выпивал.

Также расследуется уголовное дело о халатности руководителей детского сада «Сказка», которые не обеспечили безопасность воспитанников в дошкольном учреждении.