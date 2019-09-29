Пустить в свое сердце. В Одинцове прошел праздник для приемных семей

Для тех, кто сделал серьезный шаг в своей жизни, а именно взял ребенка в семью, в Одинцове прошел фестиваль для приемных детей. Больше двух тысяч человек съехались со всего Подмосковья, чтобы помериться силами в творческих конкурсах. Свою семью нужно было представить в стихах, а еще удивить каким-нибудь номером. И если дети пели, танцевали и показывали фокусы, то родители вдохновляли.

Выстроились в очередь как к стилисту: мама поправила рубашку, пригладила волосы и обязательно сказала пару слов на ушко — каждому свое. Никто не догадается, какой ценой дается это маленькое счастье. Огромный труд с обеих сторон — родителей и детей — ради того, чтобы быть вместе: расти, учиться, ездить на фестивали, смущаться перед камерой и дружно отвечать, хорошо ли готовит мама.

У семьи Судаковых, например, вне конкуренции пироги. Ими они как раз угощали жюри на конкурсе. Две тысячи человек из разных концов Подмосковья — все это семьи, которые взяли на воспитание детей-сирот. Они приехали на фестиваль поделиться достижениями, опытом и, возможно, стать примером для тех, кто на такой шаг пока не может решиться.

Источник фото: телеканал «360»

Хорошо, когда уверенность в своих силах как дар свыше. А если судьба не предоставила выбор? Внуки Натальи остались без родителей. И теперь бабушка с дедушкой должны заменить им маму и папу. Привыкнуть к новой роли могут помочь психологи.

«Мы все-таки родственники. К тому же, я окончила педагогический университет. И я сомневалась, что мне расскажут что-то новое. Но теперь я всем хочу посоветовать посещать школу приемных родителей», — поделилась претендент на замещающего родителя Наталья Калашникова.

Источник фото: телеканал «360»

Процесс усыновления сложный. Свое намерение и ответственность надо доказать, несмотря даже на кровное родство. И школа замещающих родителей — один из этапов проверки. А дальше семью берут под крыло органы опеки. И это не только психологическая, но и материальная поддержка.

«Есть такие формы поддержки, как единовременное пособие при усыновлении. Есть вознаграждение приемных родителей, ежемесячные средства на содержание приемных, опекунских детей. Есть материальная помощь для организации отдыха», — рассказала заместитель министра образования Московской области Людмила Болатаева.

Источник фото: телеканал «360»

А вот если на первый план выходит материальная выгода, то дело плохо. Органы опеки таких псевдородителей к детям не подпустят. Для одних они ищут подход к малышам, другим этот подход перекрывают. Причем довольно быстро. В этом вопросе руку на пульсе держат всегда, ведь на первом месте — права ребенка. А потом уже методы и средства. Поэтому если для вас это не психологический эксперимент, не материальная выгода, а душевная потребность, то можно идти в опеку. Чтобы однажды пополнить список из пяти тысяч приемных семей Подмосковья и выйти на сцену со своим рассказом о самом важном. Здесь каждый свой среди своих, а это и есть задача родителей — сделать ребенка счастливым.