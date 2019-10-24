«Пусть Запад поклоняется темным силам»: Милонов создал горячую линию для жалоб на Хэллоуин

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку государственных предприятий, школы и вузов в России, чтобы не допустить в них пропаганды и празднования Хэллоуина. Он также создал специальную горячую линию, на которую может позвонить любой желающий и пожаловаться на этот «сатанинский» праздник. Милонов рассказал «360» о том, почему не одобряет Хэллоуин.

«Я открыл горячую линию, куда родители могут пожаловаться на зарвавшихся организаторах, которые будут пытаться заставлять наших детей носить рога и поклоняться дьяволу. Хэллоуин — это праздник, проведение которого российскими законами запрещено в школах. Пожалуйста, в своих гей-клубах они могут проводить его сколько угодно. Но в школах его проводить запрещено. Поэтому родители массово сообщают мне, что там и сям пытаются этот праздник провести, это камлание сатане», — заявил депутат во время беседы с «3 60».

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Он подчеркнул, что горячей линией может воспользоваться любой, кто столкнется с этой проблемой. Он также уточнил, что многие так спокойно реагирует на Хэллоуин только потому, что не знают, что она на самом деле из себя представляет.

«Это праздник поклонения темным силам. На западе пускай поклоняются темным силам, у них вон, и президенты соответствующие. А у нас зачем это делать? У нас все правильно»? — сказал Милонов.

По словам депутата, руководство тех школ, в которых собираются провести празднование Хэллоуина, отказывается аргументировать свое решение. Там утверждают, что это — «просто веселуха» и предлагают посмеяться над смешным видом детей в костюмах с рожками.

«А то что проклятие на детей, на это они не обращают внимания. Российский закон запрещает проводить религиозные праздники сектантские в учебных заведениях. Хэллоуин — это еще более сектантская тема. Мы разрешаем проводить? Нет, конечно». — подчеркнул Милонов.

Ранее между Милоновым и его коллегой, депутатом Натальей Поклонской произошел заочный конфликт на эту тему. Поклонская заявила, что не видит ничего страшного в Хэллоуине, так как подростки имеют право самостоятельно решать, «какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться». Милонов не принял ее позицию и, по словам депутата, «умудрился нахамить мне в своих интервью, отказался здороваться в буфете, а теперь отправил на исповедь».

В своем Telegram-канале Поклонская написала, что не имеет ничего против своего коллеги, а лишь хочет не позволить ему «вести все многообразие культурных форм к стереотипному штампу „наше — не наше“».

«Уверена, что если бы депутат Милонов жил тысячу лет назад, он бы обязательно стоял на берегу Днепра с идолом Перуна и кричал бы князю Владимиру, что тот является нацпредателем, который принес вражескую Христову веру на русские земли, и заодно требовал бы защитить языческие праздники», — написала она.