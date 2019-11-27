«Пусть все они едут». Прилепин прокомментировал эмиграцию молодежи на Запад

Эмиграционные настроения усилились в России — «Левада-Центр» Подробнее

«Пусть едут. Я серьезно говорю. Пусть все они едут, надо им помочь. Потом 90% из уехавших вернется. Иначе они так никогда не поймут ничего, и будут верить во всю эту мифологию развесистую», — заявил Прилепин.

По словам писателя, необходимо «отправить за границу в командировку на пять лет Ксению Собчак, рэпера Фейса, группу „Каста“ и всех наших прогрессивных стендап-комиков». Он убежден, что только при таких условиях «Родина в их глазах начнет исправляться, выглядеть все лучшие и лучше».

Ранее «Левада-Центр» выяснил, что количество россиян, которые хотят покинуть родину, с мая 2019 года увеличилось на 6%. В настоящее время 21% граждан готовы эмигрировать. Полгода назад о переезде думали 15% соотечественников.