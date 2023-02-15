Эксклюзив 15 февраля 2023, 12:18 Пусть США держат ухо востро. Литовкин — о «перехвате» российских самолетов близ Аляски Обозреватель Литовкин объяснил заявления США о «перехвате» самолетов близ Аляски РИА «Новости»

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Заявление командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) о «перехвате» четырех российских самолетов вблизи Аляски некорректно. Подобное действие предполагает, что воздушное судно принуждают к посадке или сбивают, напомнил в беседе с «360» полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

По словам специалиста, в данном случае речь идет о том, что американские военные засекли российские самолеты, но не перехватили.

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«Речь идет о том, что они просто обнаружили четыре самолета, которые летают вблизи Аляски», — подчеркнул Литовкин.

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Он напомнил, что подобные плановые полеты проводятся в соответствии с международным правом.

«Так что пусть держат ухо востро», — добавил собеседник «360».

Литовкин подчеркнул, что никакой ответной реакции со стороны США не последует. Россия реализует право на плановые полеты, не нарушая границ других государств.

По данным NORAD, российские самолеты, среди которых были ракетоносцы Ту-95 МС и истребители Су-35, вошли в опознавательную зону ПВО штата Аляска 13 февраля, но оставались в международном воздушном пространстве.

В командовании указали, что за год проводят в среднем порядка шести-семи таких «перехватов». Ведомство также обратило внимание, что деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски не рассматривают как угрозу или провокацию.