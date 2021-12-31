«Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!» Уральский депутат выступил с пламенной речью
Депутат Пермяков в Каменске-Уральском пожелал смерти недоброжелателям
Спикер гордумы Каменска-Уральского Валерий Пермяков выступил с речью в Парке трубников, поздравив горожан с новогодними праздниками и напоследок пожелав смерти злопыхателям. Видео с выступлением чиновника распространилось в социальных сетях.
Пермяков выступил в Парке трубников, где появился крупнейший новогодний городок. Чиновник продемонстрировал свои ораторские навыки во всей красе.
«Самый лучший новогодний городок где? У Трубников! Больше народа где? У Трубников!» — сказал депутат со сцены, пытаясь завести толпу.
После этого Пермяков перешел к новогодним поздравлениям. Начал за здравие.
«Хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям — всех земных благ», — пожелал он горожанам.
Парламентарий продолжил поздравлять Каменск-Уральский, но закончил речь странно. Последние слова Пермяков адресовал неким недоброжелателям, пожелав им смерти.
«Гип-гип ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!» — провозгласил он.
Сайт E1.ru написал, что в городской думе Каменска-Уральского не смогли прояснить ситуацию, сказав, что сегодня последний рабочий день, а спикера уже нет на месте.
Вице-мэр Североуральска Татьяна Миронова ранее попыталась защитить город от обидного прозвища «Сральск». Но эффект получился обратным.