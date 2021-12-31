«Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!» Уральский депутат выступил с пламенной речью

Спикер гордумы Каменска-Уральского Валерий Пермяков выступил с речью в Парке трубников, поздравив горожан с новогодними праздниками и напоследок пожелав смерти злопыхателям. Видео с выступлением чиновника распространилось в социальных сетях.

Пермяков выступил в Парке трубников, где появился крупнейший новогодний городок. Чиновник продемонстрировал свои ораторские навыки во всей красе.

«Самый лучший новогодний городок где? У Трубников! Больше народа где? У Трубников!» — сказал депутат со сцены, пытаясь завести толпу.

После этого Пермяков перешел к новогодним поздравлениям. Начал за здравие.

«Хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям — всех земных благ», — пожелал он горожанам.

Парламентарий продолжил поздравлять Каменск-Уральский, но закончил речь странно. Последние слова Пермяков адресовал неким недоброжелателям, пожелав им смерти.

«Гип-гип ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!» — провозгласил он.

Сайт E1.ru написал, что в городской думе Каменска-Уральского не смогли прояснить ситуацию, сказав, что сегодня последний рабочий день, а спикера уже нет на месте.

Вице-мэр Североуральска Татьяна Миронова ранее попыталась защитить город от обидного прозвища «Сральск». Но эффект получился обратным.