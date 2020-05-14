«Пусть предъявят законодательную базу и раскроют источники». Косачев — о материале NYT про смертность от COVID-19 в РФ
Сенатор Константин Косачев обсудил с «ПолитЭкспертом» статьи американских изданий The New York Times и Financial Times о занижении уровня смертности от коронавируса в России.
Парламентарий заметил, что NYT, как часть пропагандисткой машины, США решает задачу дискредитации других стран, в особенности геополитических противников Вашингтона. Частью этой кампании, по мнению Косачева, является приписывание другим государствам действий, связанных с противодействием COVID-19. Это делается для того, чтобы геополитические соперники американцев выглядели в глазах обывателя скверно.
«Просто заявить о том, что они это знают, — не достаточно. Если уж они сказали „а“, обязаны сказать „б“, пусть предъявляют законодательную базу и раскрывают источники», — обратил внимание глава Комитета Совфеда по международным делам.