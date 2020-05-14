Парламентарий заметил, что NYT, как часть пропагандисткой машины, США решает задачу дискредитации других стран, в особенности геополитических противников Вашингтона. Частью этой кампании, по мнению Косачева, является приписывание другим государствам действий, связанных с противодействием COVID-19. Это делается для того, чтобы геополитические соперники американцев выглядели в глазах обывателя скверно.

«Просто заявить о том, что они это знают, — не достаточно. Если уж они сказали „а“, обязаны сказать „б“, пусть предъявляют законодательную базу и раскрывают источники», — обратил внимание глава Комитета Совфеда по международным делам.