«Пусть оплатит мои посещения психолога». Россиянка подала в суд на бывшего за неверность

Девушка подала в суд на парня за неверность. Она требует один миллион рублей моральной компенсации.

Виктория со своим бывшим парнем познакомилась в июле прошлого года на конференции. Они начали встречаться и вместе жить, дело шло к свадьбе. Мужчина резко изменился, когда нашел работу на одной образовательной онлайн-платформе, где преподавал конфликтологию.

«Вся началось, когда он зарегистрировался в этом приложении. Он все время был либо в телефоне, либо на встречах с учениками. Когда пыталась обнять или поцеловать, он от меня отмахивался, говорил, что устал, много работы», — рассказала «360» Виктория.

Девушка, подозревая неладное, посмотрела в приложении, как он преподает. По ее словам, от тех сообщений, которые он отправлял девушкам и получал в ответ, можно было публиковать на эротических сайтах.

«При моей попытке узнать, почему он так общается с этими девушками, он накричал на меня, оскорбил, назвал разными словами. После этого я выгнала его», — добавила Виктория.

Девушка переживает расставание тяжело, у нее начались проблемы с работой. Виктории пришлось взять отпуск за свой счет, потому что из-за своего эмоционального состояния не могла сосредоточиться на важных делах. Она начала ходить к психологу.

«Мне подруга порекомендовала подать на него в суд, чтобы как-то немного успокоиться. Также хочу, чтобы он оплатил мои посещения к психологу», — рассказала она.

Заявление у Виктории приняли, теперь она ждет, когда назначат слушания.