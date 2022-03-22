«Пусть не возвращаются». Товары ушедших западных фирм никогда не станут покупать 70% россиян

Даже если иностранные компании, приостановившие работу в России, вернутся, покупать их товары не захотят 70% россиян. Таковы итоги опроса «Комсомольской правды», в котором приняли участие 26,7 тысячи человек.

Для 44% опрошенных бойкот зарубежным фирмам — принципиальная позиция, а 26% отметили, что и раньше редко пользовались товарами западных компаний, а теперь даже не заметили их ухода с российского рынка.

«Ушли — и пусть не возвращаются, рынок сбыта — это святое место, оно, как известно, пусто не бывает», — заявил один из участников опроса.

Еще 21% намерены попытаться заменить продукцию зарубежных компаний в быту, но если не получится, все же обратятся к фирмам, которые вернутся на российский рынок. Еще 8% признались, что с нетерпением ждут возвращения западных брендов одежды, обуви, косметики, нижнего белья. Еще 1% респондентов, которые выбрали вариант «другое», пояснили, что планируют покупать понравившиеся им товары вне зависимости от бренда и страны-производителя.

По мнению специалиста по маркетингу, брендингу и рекламе, члена российской Ассоциации по связям с общественностью Сергея Краснова, со временем в РФ вернутся все зарубежные товары. Краснов предположил, что еще до стабилизации политической обстановки вернуться попытаются представители автомобильного сектора, а также McDonald’s.