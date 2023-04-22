Общество 22 апреля 2023, 17:47 «Пусть кувыркается». Памфилова ответила Зеленскому на введение санкций против ЦИК РФ Глава ЦИК Памфилова назвала Зеленского клоуном в ответ на введение санкций РИА «Новости»

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Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала украинского президента Владимира Зеленского рефлексирующим коверным клоуном. Так она прокомментировала введение ограничительных мер против ЦИК РФ.

«А какое значение имеют очередные политические конвульсии рефлексирующего коверного клоуна? Да никакое. Пусть кувыркается, пока хозяева ему позволяют», — заявила Памфилова журналистам ТАСС.

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Ранее в субботу, 22 апреля, президент Украины своим указом ввел санкции в отношении Центризбиркома России. В список также вошли четыре политические партии и 25 россиян. В частности, под ограничения попали родственники предпринимателя Владимира Потанина и члены семьи сенатора Сулеймана Керимова. Рестрикции против физлиц подразумевают запрет на ведение торговых операций, приватизацию на Украине и блокировку активов. Срок действия мер составляет 10 лет.

В середине апреля Зеленский ввел ограничения против 438 физических лиц. В их числе — вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова, фигуристка Елизавета Туктамышева, пловец Антон Чупков и другие. Тренер по фигурному катанию Илья Авербух, которых также попал в этот перечень, отметил, что в санкционном списке собралась «уважаемая компания».