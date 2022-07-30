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    30 июля 2022, 20:18

    «Пусть катится к черту». Мурманский губернатор прокомментировал скандал норвежского консула в отеле

    Мурманский губернатор Чибис послал «к черту» норвежского консула Эллингтон за русофобию

    Оксана Кириллова

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис послал «к черту из России» норвежского консула Элисабет Эллингсен, которая устроила истерику в отеле его региона и кричала, что «ненавидит русских». Лаконичный комментарий Чибиса появился в его Telegram-канале.

    «Пусть катится к черту». Мурманский губернатор прокомментировал скандал норвежского консула в отеле

    «Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России», — написал он.

    Ранее сенатор Андрей Клишас тоже призвал выслать Эллингсен и назвал ее «мразью».

    В Сети распространилось видео, на котором сотрудница норвежского консула скандалит с работниками отеля из-за того, что ей не предоставляют номер сию минуту, матерится и высказывается в адрес русских. Отдельно Эллингсен «проехалась» по русским женщинам, которые якобы убирают абы как.

    В МИД Норвегии извинились за ее поведение, подчеркнули, что слова консула «не отражают норвежскую политику и отношение норвежцев к России и русскому народу» и что министерство «прорабатывает инцидент».