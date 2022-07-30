«Пусть катится к черту». Мурманский губернатор прокомментировал скандал норвежского консула в отеле

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис послал «к черту из России» норвежского консула Элисабет Эллингсен, которая устроила истерику в отеле его региона и кричала, что «ненавидит русских». Лаконичный комментарий Чибиса появился в его Telegram-канале.

«Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России», — написал он.

Ранее сенатор Андрей Клишас тоже призвал выслать Эллингсен и назвал ее «мразью».

В Сети распространилось видео, на котором сотрудница норвежского консула скандалит с работниками отеля из-за того, что ей не предоставляют номер сию минуту, матерится и высказывается в адрес русских. Отдельно Эллингсен «проехалась» по русским женщинам, которые якобы убирают абы как.

В МИД Норвегии извинились за ее поведение, подчеркнули, что слова консула «не отражают норвежскую политику и отношение норвежцев к России и русскому народу» и что министерство «прорабатывает инцидент».